Jonathan David está finalmente a afirmar-se como titular indiscutível do Lille. Além de ser o segundo jogador mais utilizado por Gourvennec, o internacional canadiano é o melhor marcador dos campeões franceses com 15 golos - 11 no campeonato.



O jogador de 21 anos tem despertado interesse de vários clubes europeus e de acordo com o seu representante, vai deixar o emblema do norte de França no final da temporada.



«O objetivo é terminar a época no Lille. Esta vai ser a sua última temporada lá por várias razões. Penso que a Premier League é uma excelente opção para o Jonathan, embora ele também goste muito de Espanha. Estes duas ligas são as prioridades para nós, mas não excluimos nenhuma opção. Nunca se sabe com o PSG ou outros grandes clubes italianos. É normal haver interesse no melhor marcador da Ligue1, mas posso adiantar que o Lille não recebeu qualquer oferta», revelou Nick Mavromaras, em declarações à «radio-canada».

Mavromaras recusou estabelecer um preço para Jonathan David. «Não posso dizer o preço. Está nas maõs do Lille. O Jonathan sabe que é um dos melhores avançados do mundo. O Haaland pode custar entre 75 a 100 milhões de euros... Se queres fazer parte dessa lista, tens de aprender a lidar com a pressão», concluiu.

Jonathan David, de 21 anos, deu nas vistas no Canadá e ainda com idade júnior foi recrutado pelos belgas do Gent. 37 golos em 83 jogos na Jupiler League convenceram o Lille a contratá-lo por cerca de 25 milhões de euros.