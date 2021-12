A poucos meses de terminar contrato com o Lille, José Fonte pretende definir rapidamente o seu futuro.



«Estou tranquilo. Tento dar o melhor em campo e, se assim for, as coisas acontecem naturalmente. Mas não posso esperar até ao final da época», disse o capitão do campeão gaulês ao L’Equipe.



Aos 37 anos, o internacional português confessou que ambiciona jogar ainda mais uma temporada.



«Preciso de saber se o clube quer, ou não, continuar comigo. Tenho de conversar com a minha família e planear a minha carreira. É uma situação que quero resolver em janeiro, no máximo em fevereiro. Se o clube optar por um caminho diferente, não há problema algum. Mas tenho de estar preparado para isso. Certo é que quero continuar a jogar por mais uma época, seja aqui ou noutro sítio qualquer», vincou.



A cumprir a quarta época no Lille, José Fonte já cumpriu 139 jogos e fez parte da equipa que se sagrou campeã de França mais de uma década depois.