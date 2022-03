Keylor Navas e a família acolheram 30 refugiados ucranianos na casa do guarda-redes em Paris.

A informação, confirmada pelo jornal catalão Sport e pela RMC Sport, de França, dá conta de que o costa-riquenho do PSG instalou camas numa sala de cinema que tem na habitação e vai providenciar-lhes também roupa e alimentação.

Andreas Salas, esposa de Navas, tem estado muito envolvida em ações de apoio a refugiados em fuga da guerra na Ucrânia e tem feito vários apelos nas redes sociais. «Podemos ajudar crianças, alguns acompanhados pelas mães e outros sozinhos e que chegam apenas com a roupa que têm no corpo e que foi a única que puderam levar com eles. Podemos contribuir com alimentos não perecíveis, roupa e bens de higiene pessoal, etc», pediu.

Segundo o Sport, o transporte dos 30 refugiados esteve a cargo de uma associação sediada em Barcelona, que foi a Cracóvia (Polónia) levar alimentos e no regresso à base passou por Paris e deixou 30 pessoas à guarda da família de Keylor Navas. A mulher do futebolista, relata o mesmo jornal, cozinhou para o grupo.