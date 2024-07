Kylian Mbappé optou por prosseguir a sua carreira em Espanha, depois de sete anos em Paris, mas o jogador francês continuará a ter um pé em França. Mais concretamente na Normandia, onde o capitão da seleção francesa ocupará em breve um novo papel.

E não é enquanto futebolista. Segundo informam os jornais franceses Le Parisien e L'Équipe, Kylian Mbappé deverá tornar-se o acionista maioritário do Stade Malherbe de Caen, que terminou recentemente em sexto lugar na Ligue 2.

O novo avançado do Real Madrid comprou a maioria das ações do clube por pouco menos de 20 milhões de euros. Ele tornou-se o proprietário do Caen, com Pierre-Antoine Capton, presidente do conselho de supervisão, detendo o restante do capital.

O jornal informa que Mbappé vai também resgatar uma parte das dívidas do clube. A mãe do futebolista poderá assumir um cargo na direção. Curiosamente, o avançado terá quase assinado pelo Caen durante a formação, mas tal não aconteceu.