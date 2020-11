O currículo de Laurent Blanc como treinador, sobretudo em França, é marcado pelo sucesso.

No Bordéus, o técnico francês conquistou uma Liga, uma Taça e duas Supertaças e com o Paris Saint-Germain foi campeão três vezes, além de ter arrecadado outros oito troféus nacionais. Desde a saída do emblema parisiense, e 2016, Blanc está à procura de clube, mas já tem poucas esperanças em voltar a treinar ao alto nível.

«Sempre quis treinar, mas quanto mais o tempo passa, menos acredito. Certamente voltarei, mas não será com adultos, talvez com crianças. Há muito que fazer no desporto amador. Eu sou realista, honesto comigo mesmo e com os outros», assumiu, à Teléfoot.

Aos 55 anos, Blanc está preparado para enfrentar qualquer realidade.

«Não vou rejeitar nada. Quer se trate de um nível profissional ou amador, não descarto nada. Também não sou um sonhador. Já tenho uma certa idade, vejo como as coisas andam e como o futebol evolui. O trabalho de treinador parece-me cada vez mais difícil: agora valorizamos os jogadores não em relação ao que fazem em campo, mas sim ao que geram ou podem gerar como valor financeiro», vincou.