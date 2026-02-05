O Estrasburgo venceu na receção ao Mónaco (3-1) e garantiu, esta quinta-feira, a passagem aos quartos de final da Taça de França.

A vitória da equipa da casa – que contou com Rafael Luís no banco – começou a ser construída aos sete minutos, após uma grande arrancada de Diego Moreira. O antigo jogador do Benfica carregou a bola pelo corredor direito e colocou-a na área, antes de Joaquin Panichelli assistir Martial Godo.

Na segunda parte, Julio Enciso bisou (55 e 61m) e, pelo meio, Mika Biereth (58m) apontou o golo dos visitantes.

