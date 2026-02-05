Internacional
Lembras-te, Benfica? Diego Moreira a alta velocidade e Estrasburgo bate Mónaco
Antigo jogador dos encarnados em destaque na jogada do primeiro golo do jogo
O Estrasburgo venceu na receção ao Mónaco (3-1) e garantiu, esta quinta-feira, a passagem aos quartos de final da Taça de França.
A vitória da equipa da casa – que contou com Rafael Luís no banco – começou a ser construída aos sete minutos, após uma grande arrancada de Diego Moreira. O antigo jogador do Benfica carregou a bola pelo corredor direito e colocou-a na área, antes de Joaquin Panichelli assistir Martial Godo.
Que arrancada de Diego Moreira 💨#sporttvportugal #FUTEBOLnaSPORTTV #TaçadeFrança #Strasbourg #Monaco pic.twitter.com/rWfkmZp4iM— sport tv (@sporttvportugal) February 5, 2026
Na segunda parte, Julio Enciso bisou (55 e 61m) e, pelo meio, Mika Biereth (58m) apontou o golo dos visitantes.
