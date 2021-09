O Lens venceu neste domingo por 3-2 em casa do Marselha, em jogo da oitava jornada, e ascendeu ao segundo lugar da liga francesa, liderada de forma folgada pelo Paris Saint-Germain.

O Marselha, que caiu para a terceira posição e falhou a aproximação ao Paris Saint-Germain, ainda recuperou de uma desvantagem de dois golos, empatando a 2-2 antes do intervalo, mas o Lens sentenciou o encontro na segunda parte.

Com o luso-descendente David Costa, internacional sub-19 po Portugal, na equipa titular, o Lens inaugurou o marcador por Florian Sotoca. O mesmo jogador assistiu depois para os golos do polaco Przemyslaw Frankowski, aos 27m, e Wesley Said, aos 71m.

Pelo meio, Payet bisou para o Marselha, mas a equipa da casa acabaria mesmo por perder em casa.

O Lens, com 15 pontos – a nove do líder Paris Saint-Germain -, segue, no entanto, provisoriamente na segunda posição da liga gaulesa, uma vez que tanto o Marselha, terceiro com 14, como o Nice, quarto com 13, têm um jogo em atraso.