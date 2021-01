Um golo de Simon Bokote Banza, aos 59 minutos, permitiu ao Lens vencer o Marselha no Vélodrome por 1-0, esta quarta-feira, em jogo de acerto de calendário, da nona jornada da I Liga francesa de futebol.

Com este resultado, o Marselha somou a segunda derrota consecutiva no campeonato e o terceiro jogo seguido sem ganhar na prova, perdendo mais uma oportunidade para chegar mais perto das equipas do topo da classificação, nos jogos que tinha em atraso.

A equipa treinada pelo português André Villas-Boas está no sexto lugar, com 32 pontos, a quatro do Rennes, quinto com 36. Contudo, o Marselha tem menos um jogo. O Lens pôs fim a três rondas sem vitórias e subiu ao sétimo lugar, com 31 pontos.