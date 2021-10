As relações tensas entre Real Madrid e PSG continuam por causa de Mbappé. Depois do prodígio francês ter revelado que pediu para sair dos parisienses e que a ideia era assinar pelos merengues, Florentino Pérez prometeu novidades sobre este processo em janeiro e deixou água na boca da «afición blanca».



Mais tarde o presidente do gigante espanhol clarificou o que quis dizer em relação ao avançado. Mesmo assim, o PSG fez questão de responder a Florentino Pérez, através do diretor desportivo.



«Estas novas declarações de Florentino Pérez são uma continuidade da falta de respeito que tem pelo PSG e pelo Kylian. Na mesma semana, um jogador do Real Madrid (Benzema), o treinador (Ancelotti) e agora o presidente falam do Kylian como se ele já fosse jogador deles. O Florentino Pérez falou do Kylian aos adeptos do Real Madrid durante uma semana. Repito: é uma falta de respeito que não se pode tolerar», frisou Leonardo, em entrevista ao jornal L'Équipe.



O dirigente brasileiro lembrou, de forma irónica, que o mercado de transferências já terminou.



«Isto já dura há dois anos. Lembro apenas que o mercado de transferências já fechou e que a temporada está a decorrer. Há jogos e o Real Madrid não pode continuar a comportar-se assim. Tem de parar! Kylian é jogador do PSG e o clube entende que essa duração vai durar», sublinhou ainda.



A verdade é que o jovem internacional gaulês está em final de contrato e não descarta a possibilidade de trocar Paris por Madrid.