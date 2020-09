O diretor desportivo do Paris Saint-Germain, Leonardo, deixou um reparo à equipa parisiense depois da derrota caseira frente ao Marselha, esta noite, mas com alguma ironia à mistura.

«A equipa fez um bom jogo. Se fosse boxe, tínhamos vencido. Podíamos ter vencido. A culpa também é dos jogadores, vamos conversar sobre isso internamente», disse, em declarações à Téléfoot.

Leonardo foi ainda questionado sobre o futuro do treinador Thomas Tuchel: «Depois de um jogo com este, fazer essa pergunta [continuidade de Tuchel] fica complicado. Há muitos fatores: acabámos a Champions e começámos logo o campeonato, depois tivemos o problema da covid-19… não podemos esquecer-nos do contexto muito complicado.»