A Liga francesa (LFP) comunicou ter contraído um empréstimo garantido pelo Estado francês para distribuir pelos clubes dos dois principais escalões do futebol gaulês e substituir assim a perda de receitas de direitos televisivos causada pelo término antecipado das competições e que fizeram com que o Canal + e a beIN Sports não tivessem pago as duas últimas tranches referentes à época 2019/20.

Segundo o L'Equipe, o montante a distribuir pelos clubes é de 224,5 milhões de euros, verba confirmada por Jean-Michel Aulas, presidente do Lyon, que deixou, ainda assim, um reparo ao mecanismo de auxílio.

«Conforme indicato, trata-se de um empréstimo que terá de ser reembolsado. Não compensa de forma alguma o que deixou se se ganhar com os direitos televisivos que foram interrompidos abrutamente», escreveu o dirigente numa publicação no Twitter.

Recorde-se que a decisão de dar por concluídos os campeonatos em França foi tomada na semana passada, com o PSG a ser consagrado campeão e o Marselha de André Villas-Boas vice-campeão.