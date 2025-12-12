No primeiro duelo sem o treinador Luís Castro, o Nantes continuou sem vencer. Além disso, foi mesmo goleado pelo Angers, fora de casa, por 4-1.

Demitido nesta quinta-feira após ter alcançado dois triunfos em 15 jogos desde o início da temporada, a equipa do oeste de França já não contou com Castro no banco de suplentes. Foi o marroquino Kantari, o seu substituto, que orientou a formação visitante.

O Angers partiu para a frente logo aos 17 minutos, com um golo de Abdelli de grande penalidade. Cherif (60m), Djibirin (85m) e Raolisoa (90+4m) fizeram os outros golos. Do lado do Nantes, Centonze marcou (81m).

Nota final para a titularidade de Anthony Lopes, internacional luso, e Chidozie Awaziem, ex-FC Porto e Boavista, no Nantes. A equipa mantém-se em penúltimo lugar com 11 pontos. Já o Angers é nono com 22.