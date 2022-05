O Nice subiu esta quarta-feira ao quarto lugar da Ligue 1, de acesso à Liga Europa, ao vencer na receção ao Saint-Étienne (3-2) e beneficiar da derrota do Rennes em casa do Nantes (2-1).

O emblema da Côte d’Azur esteve a perder por 2-0, fruto de golos de Denis Bouanga (11m) e Zaydou Youssouf (45+3m), mas deu a volta no segundo tempo: marcaram Melvin Bard (52m), Andy Delort (60m) e 62m) e Hicham Boudaoui (80m).

O Nice está assim no quarto lugar, com mais um ponto do que o Rennes. Flavien Tati deu vantagem à formação de Bruno Genesio aos 32 minutos, mas o Nantes deu a volta com golos de Kalifa Coulibaly e Nicolas Pallois.