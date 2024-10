O Lille, com o médio português André Gomes a titular, venceu este sábado na visita a Lens, por 2-0, no «derby du Nord» da 9.ª jornada da liga francesa.

O jogo ficou decidido já bem perto do apito final e com dois golos. Primeiro, um penálti marcado por Jonathan David, aos 90+8 minutos, inaugurou o marcador, na sequência de uma mão na bola do austríaco Danso.

Pouco depois, com os jogadores do Lens já de cabeça perdida, o Lille fechou as contas com o 2-0, apontado por Mohamed Bayo, aos 90+11m.

O Lille soma agora 17 pontos, no 4.º lugar, com os mesmos pontos do Marselha, 3.º classificado, e a três de Paris Saint-Germain e Mónaco, ambos com 20 pontos, sendo que estas três equipas só jogam no domingo: há um Nice-Mónaco (16h00) e um Marselha-PSG (19h45). O Lens, que sofreu a primeira derrota no campeonato, é 5.º classificado, com 14 pontos.

Nos outros jogos deste sábado, o Stade de Reims, com Aurélio Buta a titular, perdeu na receção ao Brest (1-2), que teve no banco Mathias Pereira-Lage. O Angers recebeu e venceu o Saint-Étienne (4-2).