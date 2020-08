O Lille e o Mónaco conseguiram neste sábado as primeiras vitórias, à segunda jornada da Liga francesa.

O Lille foi o primeiro a entrar em campo neste domingo, vencendo em casa do Reims por 1-0, numa partida em que José Fonte e Xeka foram titulares, enquanto Tiago Djaló não saiu do banco. Do lado do Reims, o luso-guineense Moreto Cassamá também começou de início no meio-campo.

No outro jogo que também teve portugueses em campo, o Mónaco venceu o Metz fora, também por 1-0, com o extremo português a jogar durante 76 minutos.

Nas restantes partidas da tarde, o Bordéus venceu por 2-0 em casa do Angers, o Nantes triunfou em casa por 2-1 diante do Nimes, tal como o Saint-Etienne, que venceu o Lorient por 2-0.