O Lille não desperdiçou a oportunidade de acentuar as emoções no topo da classificação da liga francesa, goleou o Lorient por 4-0 na 11.ª jornada e voltou ao segundo lugar do campeonato, agora não a cinco, mas sim a dois pontos do Paris Saint-Germain, que fora derrotado no Mónaco, na sexta-feira.

O internacional turco Yusuf Yazici acentuou um grande início de época com mais dois golos: já são nove em 13 jogos em 2020/2021.

Em duas jogadas com boa troca de bola, o jogador de 23 anos marcou aos 29 e aos 51 minutos. Depois, Luiz Araújo (57m) e Jonathan David (90m) deram rótulo de goleada ao marcador.

Xeka, titular, saiu aos 70 minutos, a mesma altura em que Tiago Djaló foi a jogo. Renato Sanches, por lesão, falhou o jogo, assim como José Fonte, mas este por castigo.

Após três jornadas sem vencer, o Lille voltou aos triunfos e tem 22 pontos, para 24 do líder PSG. Lyon, Mónaco e Montpellier estão logo atrás, todos com 20 pontos a fechar o top-5 da classificação.

Ora, o Lyon também venceu a meio desta tarde, na deslocação ao Angers, por 1-0, com o português Anthony Lopes na baliza. O único golo foi apontado por Kadewere, aos 78 minutos.