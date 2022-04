Depois de quatro jogos sem ganhar, o Lille regressou aos triunfos frente ao Estrasburgo (1-0) e continua a sonhar com a Europa.



Com José Fonte e Renato Sanches de início, o conjunto do norte de França sofreu frente à equipa sensação da Ligue 1. Valeu, à equipa de Jocelyn Gourvennec, a excelente exibição de Léo Jardim que foi evitando o golo do Estrasburgo.



Zeki Celik acabou por ser herói improvável do Lille ao marcar o único golo do encontro a três minutos do final.



Com esta vitória o Lille chegou ao 9.º lugar da Ligue 1 e está a seis pontos do Nice, a primeira equipa em zona de apuramento europeu. Por sua vez, o Estrasburgo, que viu terminar uma série de 11 jogos sem perder, é sexto com 56 pontos.



O golo que decidiu o jogo: