Lionel Messi vai falhar o jogo que pode dar o título de campeão francês ao PSG.

Segundo o boletim clínico dos parisienses, o internacional argentino tem uma inflamação no tendão de Aquiles esquerdo e será reavaliado nas próximas 48 horas, significa que irá falhar a visita ao terreno do Angers, na quarta-feira.



Em situação semelhante estão também Kimpembe (dores no joelho direito) e Verratti (contusão no joelho esquerdo). O duo apenas será realivado quinta-feira, um dia após o encontro da 33.ª jornada da Ligue 1. Já Herrera, Paredes, Diallo, Draxler, Kurzawa são baixas certas na equipa de Pochettino.



Lembre-se que o PSG tem mais 15 pontos que o Marselha, segundo classificado,e em caso de triunfo diante do Angers conquista o décimo campeonato da sua história e iguala o número de títulos do Saint-Étienne, a equipa com mais ligas francesas no palmarés.