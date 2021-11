Lionel Messi chegou esta quinta-feira a Madrid para ser observado pelo mesmo médico que o tratou quando sofreu uma rotura de ligamentos, em 2015, depois de ter conquistado a última Liga dos Campeões pelo Barcelona.

O internacional argentino treinou a última semana com limitações devido a uma lesão na perna esquerda, mas na passada sexta-feira foi chamado para o jogo com o Lille, embora tenha saído ao intervalo com queixas. Depois disso, Messi não voltou a treinar com os companheiros do Paris Saint-Germain e ficou mesmo fora das opções para o último jogo da Liga dos Campeões frente ao Leipzig.

O PSG informou, entretanto, que Messi apresenta «queixas nos esquiotibiais da perna esquerda» e também faz referência a uma «contusão no joelho», ao que tudo indica resultante de uma entrada de Adrián Martínez no embate com a Venezuela.

Segundo avança a imprensa espanhola, Messi vai passar o fim de semana na capital espanhola, mas na segunda-feira viaja para a Argentina para prosseguir os tratamentos no seio da seleção alviceleste que prepara os jogos da próxima semana com o Uruguai e Brasil, relativos à fase de qualificação para o Mundial2022.