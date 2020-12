O português Luís Campos e o hispano-luxemburguês Gérard López acertaram, esta sexta-feira, a saída do Lille, que conta com um novo presidente, Olivier Létang. As decisões tornaram-se oficiais após uma reunião do conselho de administração, noticia o L’Équipe.

Luís Campos, que estava no Lille desde fevereiro de 2017, cessa assim funções como conselheiro do presidente do Lille e Gérard López, que é acionista na SAD do Boavista, também já não é mais o dono do clube.

De acordo com o L’Équipe, o novo fundo, que compra a dívida do clube, trata-se do Kalisto Sporting SARL, subsidiário da holding Merlyn Partners, com sede no Luxemburgo e gerida pelo holandês Maarten Petermann.

Olivier Létang é uma figura conhecida do dirigismo em França, uma vez que já foi presidente do Rennes e, entre outros cargos, diretor-desportivo do PSG.

«O meu objetivo foi sempre redirecionar o LOSC Lille a nível desportivo. Quando me tornei presidente, o clube ocupava a 17.ª posição do campeonato. Hoje, a equipa tem excelentes resultados e está na liderança do campeonato. Alcancei o meu objetivo e agora é hora de um novo proprietário assumir e de eu me concentrar noutros negócios desportivos», refere um comunicado de López, ao qual o L’Équipe teve acesso. No mesmo, dá-se conta da saída de Luís Campos.

De acordo com o mesmo jornal francês, o fundo com sede no Luxemburgo vai injetar 50 milhões de euros para corresponder às necessidades financeiras imediatas.