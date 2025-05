Luis Enrique recebeu com agrado a notícia da renovação de Luís Campos com o fundo de investimento desportivo do Qatar (QSI), que detém o Paris Saint-Germain e uma percentagem do capital da SAD do Sporting de Braga.

«Essa é a melhor notícia possível, sem dúvida. Além disso, essa renovação é longa, por isso, estou muito feliz. Sempre me dei bem com o Luís Campos e a sua equipa, desde o começo. Sinto-me muito apoiado. Ele é um dos melhores, se não o melhor, diretor desportivo. Ele merece, estou muito feliz pelo clube», confessou o treinador dos parisienses, na conferência de imprensa de antevisão à final da Taça de França, marcada para sábado (20h00).

Luís Campos, de 60 anos, trabalha desde 2022 com o grupo qatari. O novo vínculo estende-se até junho de 2030.