Sem falar sobre o caso Kylian Mbappé, Luis Enrique disse que o plantel do PSG está longe de estar fechado. Durante uma conferência de imprensa no Japão, onde o clube está a realizar um estágio de pré-temporada, o treinador espanhol considerou que a equipa «precisa de ser fortalecida».



«A minha impressão é excelente depois de duas semanas de treino. Não só pelas condições que temos à disposição, mas também pela qualidade dos jogadores. A equipa precisa de ser fortalecida e têm de existir algumas saídas», referiu.



Lembre-se que nesta janela de mercado o PSG já recrutou Manuel Ugarte, Milan Skriniar, Lucas Hernández, Marco Asensio, Cher Ndour, Kang-In Lee e Xavi Simons, que seguiu para o Leipzig por empréstimo. Em sentido contrário, o campeão gaulês perdeu Sergio Ramos, Lionel Messi, Chadaille Bitshiabu e Junior Dina Ebimbe.



Mbappé continua com o futuro aberto enquanto Leandro Paredes, Draxler e Wijnaldum estão fora dos planos de Luis Enrique e não seguiram para a digressão asiática.