Nuno Mendes já fez uma parte do treino desta sexta-feira com o restante plantel do Paris Saint-Germain, mas ainda não está apto para defrontar o Lille, revelou Luis Enrique.

«Não, ainda não. Ele está cada vez mais perto da meta, treina connosco de forma intermitente, sem ainda conseguir completar todas as sessões, todos os exercícios. Está num nível muito bom, mas quem decide são os médicos. O seu regresso é uma boa notícia para ele e para a equipa», afirmou o treinador dos parisienses, na antevisão ao jogo com o Lille, marcado para esre sábado.

Luis Enrique deixou ainda elogios a Paulo Fonseca, que está na segunda temporada à frente dos «Les Dogues».

«Os vários jogos que temos implicam jogar contra as melhores equipas. O Lille tem individualidades, adoro o estilo do Paulo Fonseca, a forma como a sua equipa ataca e defende. É um bom teste para demonstrar que queremos ser competitivos em todos os jogos. Será difícil quando tivermos a bola, porque eles vão querer pressionar-nos e será difícil quando não a tivermos porque eles a aproveitam bem. Mal posso esperar por este jogo», frisou.

O PSG-Lille está marcado para as 20h00 de sábado, no Parc des Princes.