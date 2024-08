João Neves teve uma estreia para recordar no Paris Saint-Germain. O ex-jogador do Benfica entrou ao intervalo e participou em dois golos dos parisienses, já na reta final da partida.

O PSG estava a ser travado pelo Le Havre até aos 85 minutos, com um empate a uma bola, mas João Neves encontrou o caminho para a vitória com um cruzamento certeiro para a cabeça de Ousmane Dembélé. Um minuto depois, serviu Bradley Barcola para o 3-1.

«Penso que é uma forma muito boa de começar a época. Estou muito feliz por estar aqui. Espero poder continuar a ajudar a equipa. O mais importante é a equipa, será sempre assim para mim», comentou o jovem jogador à DAZN, após o jogo.

A sua qualidade de cruzamento foi apreciada por Dembélé: «Não faço muitos golos de cabeça, mas o cruzamento do João foi perfeito, só tive de cabecear e tentar colocar a bola para o lado», admitiu o extremo francês à mesma emissora.

O treinador Luis Enrique também se mostrou entusiasmado com o desempenho do seu novo médio. «Descrevo-o como uma energia pura ao serviço da equipa. Vamos ajudá-lo. Tem qualidades de mobilidade, coragem para entrar na área, passe final, defesa. Os adeptos vão adorá-lo», avisou o treinador do PSG.