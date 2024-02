Luis Enrique, treinador do PSG, comentou a situação de Mbappé, que, segundo a imprensa francesa, já informou o clube gaulês que vai deixar Paris no final da temporada. Em conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Nantes, o técnico espanhol afirmou que a equipa está acima de todos os jogadores.

«Até que as partes envolvidas se manifestem, eu não direi nada. Nem Kylian nem ninguém do clube falou publicamente. Eu sou o treinador. Quando as partes comunicarem, eu darei a minha opinião. Continuamos a trabalhar para formar a melhor equipa possível todos os anos. Disse isso quando cheguei, há seis meses, a equipa está acima de todos os jogadores, de todos os indivíduos. O clube segue a mesma política, essa é a nossa mensagem. Quando as partes envolvidas falarem, porque cabe a elas fazê-lo, darei a minha opinião como treinador. Devo ter personalidade e experiência suficientes. A mesma coisa para os jogadores do PSG, eles devem saber que existem boatos, críticas, polémicas, é normal. Quem não gosta não deve jogar num clube como o PSG.»

Na antevisão ao jogo com o Nantes, Luis Enrique confirmou que Nuno Mendes está muito perto de regressar à competição.

«Ele precisa de treinar com a equipa para voltar ao ritmo e recuperar a 100%. Esta é uma grande notícia, ele é um jogador de topo. Espero que todos possamos desfrutar dele depois de uma lesão destas. É o pior para um jogador e algo que o manteve fora dos relvados por mais tempo do que ele pensava. Ele está muito perto de regressar à competição.»