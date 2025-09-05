Luis Enrique caiu de bicicleta esta sexta-feira e vai ter de ser operado, informou o Paris Saint-Germain.

O treinador dos parisienses, que foi socorrido de imediato, sofreu uma fratura na clavícula.

O PSG manifestou «total apoio» a Luis Enrique e prometeu atualizar a condição de saúde do técnico «em breve».