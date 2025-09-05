Internacional
Há 12 min
Luis Enrique operado após queda de bicicleta
PSG informa que o treinador sofreu uma fratura na clavícula
PSG informa que o treinador sofreu uma fratura na clavícula
Luis Enrique caiu de bicicleta esta sexta-feira e vai ter de ser operado, informou o Paris Saint-Germain.
O treinador dos parisienses, que foi socorrido de imediato, sofreu uma fratura na clavícula.
O PSG manifestou «total apoio» a Luis Enrique e prometeu atualizar a condição de saúde do técnico «em breve».
À la suite d’une chute à vélo survenue ce vendredi, l'entraîneur du Paris Saint-Germain, Luis Enrique, a été pris en charge par les secours et va subir une opération pour une fracture de la clavicule.— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 5, 2025
Le Paris Saint Germain tient à exprimer tout son soutien à Luis Enrique et lui…
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS
VÍDEOS MAIS VISTOS