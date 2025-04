É mais um capítulo na relação amor/ódio entre Luis Enrique e os jornalistas.

Nesta segunda-feira, o treinador do PSG parecia ter dado por terminada a conferência de imprensa de antevisão ao jogo com o Nantes, mas voltou a sentar-se para conceder a palavra a um jornalista. Mais concretamente, a um jornalista estagiário da RMC Sports.

Depois da questão, relacionada com a frustração de Dembélé com o comportamento da equipa após o jogo da 2.ª mão dos quartos de final da Liga dos Campeões, Luis Enrique elogiou o jovem com um claro reparo as restantes jornalistas na sala: «Melhor do que todos os outros. Bravo!»