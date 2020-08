Após a eliminação frente ao Bayern Munique nas meias-finais da Liga dos Campeões, o diretor do Lyon, Juninho, admitiu que o clube vai vender algumas das suas principais figuras como Aouar e Dembélé.



«Estamos tristes, não é fácil. Saímos com a cabeça bem alta. Estou orgulhoso dos jogadores e do staff. Cumprimos o plano de jogo, mas para ganhar a uma equipa como o Bayern, precisamos de eficácia. Estamos tristes porque não vamos estar na próxima edição da Liga dos Campeões. Desejo boa sorte ao PSG e que eles possam mostrar que a Ligue 1 não é o que as pessoas pensam», começou por dizer, em entrevista à RMC Sport.



«Começámos bem, com duas ou três situações, mas deveríamos ter marcado pelo menos uma. Eles têm campeões mundiais, têm o Lewandowski... Fizemos o que foi necessário e agora temos de trabalhar a pensar na Ligue 1. Vão existir saídas, do Aouar e do Moussa [Dembélé], mas não estou preocupado. Temos de voltar à Liga dos Campeões», acrescentou.