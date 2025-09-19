Internacional
Há 31 min
França: Lyon de Paulo Fonseca sorri na receção ao Angers
Tessmann marcou o golo solitário da partida
TB
Tessmann marcou o golo solitário da partida
TB
No dia em que regressou ao balneário, o Lyon de Paulo Fonseca recebeu e venceu o Angers pela margem mínima.
Em jogo a contar para a quinta jornada do campeonato francês, a equipa orientada pelo técnico luso marcou o golo solitário da partida aos 65 minutos, através de Tanner Tessmann.
O português Afonso Moreira, do Lyon, foi lançado aos 90+2 minutos.
Com este resultado, o Lyon está em segundo lugar, com 12 pontos. O Angers está em 12.º, com cinco.
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS