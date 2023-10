Depois de ter sofrido ferimentos na cabeça na sequência do ataque à equipa do Lyon antes do jogo com o Marselha, Fabio Grosso deixou uma mensagem nas redes sociais. O técnico italiano considerou que este episódio foi «uma tragédia para o futebol».



«O que aconteceu na noite de domingo podia ter sido uma tragédia, e foi uma tragédia, certamente, para esta modalidade e todos os que a amam», escreveu no Instagram.

O treinador de 45 anos sofreu ferimentos na cabeça, sobretudo num dos olhos, quando os autocarros de equipa e adeptos foram atacados, quebrando-se alguns vidros, a caminho do Vélodrome, em Marselha, onde se disputaria o encontro da Liga francesa, que foi adiado.

Na mesma publicação, Grosso agradece o apoio e deixa uma mensagem de esperança. «Espero, com todo o coração, que possa ser uma lição para o nosso futuro.»



O diretor geral do Lyon, Vincent Ponsot, revelou que o treinador está «assustado».



«O Fábio Grosso está assutado. Foi suturado com 12 pontos. Psicologicamente está assustado tal como o resto do grupo. Ele fez exames médicos ontem [segunda-feira] e amanhã [quarta-feira] vai ser visto por um médico. É um procedimento normal uma vez que o corte foi significativo e perto do olho esquerdo. Havia risco de contusão, visto que ele foi atingido por uma garrafa de vidro», referiu, em conferência de imprensa.



Lembre-se que Grosso necessitou de tratamento médico, bem como o seu adjunto Raffaele Longo, na sequência dos ataques aos autocarros a caminho do estádio, que provocaram ainda ferimentos em cinco polícias.

O presidente do Lyon, John Textor, clube no qual alinham os jogadores portugueses Anthony Lopes e Diego Moreira, expressou «profunda raiva» pelo incidente e o homólogo do Marselha, Pablo Longoria, também condenou o que apelidou de atos «completamente inadmissíveis».