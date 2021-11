Lyon e Marselha confirmaram o estatuto de favoritos com que partiram para os jogos deste domingo e venceram sem sofrer golos.

A jogar em casa, o Marselha bateu o Troyes, por 1-0, com o único golo da partida a ser apontado pelo defesa espanhol Pol Lirola, aos 74 minutos.

Com este triunfo, os marselheses seguem no quarto posto, com os mesmos 26 pontos do Nice.

Já a vitória do Lyon no terreno do Montpellier também foi pela margem mínima. O internacional brasileiro Paquetá deu os três pontos aos forasteiros, ao faturar à passagem do 17.º minuto de jogo, numa partida em que Anthony Lopes foi titular.

O Lyon, com 22 pontos, é dono do sétimo lugar.