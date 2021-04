O Lyon perdeu o terceiro lugar para o Mónaco depois de empatar no reduto do Lens (1-1), em jogo da 31.ª jornada da Ligue 1.



Com Anthony Lopes na baliza, a equipa de Rudi Garcia viu o adversário marcar primeiro por Clauss aos 65 minutos. O golo do empate do Lyon foi anotado por Lucas Paquetá a nove minutos do final.



Os minutos finais do encontro ficaram marcados pela expulsão de Slimani. O avançado argelino, que já jogou no Sporting, teve uma entrada muito dura sobre um adversário e viu o cartão vermelho direto.



O Lyon somou 61 pontos e está a um do Mónaco, o novo terceiro classificado, a dois do PSG e a cinco do líder Lille. Por sua vez, o surpreendente Lens é quinto colocado com 49 pontos.