O Lyon reclama 17 milhões de euros à Liga Francesa (LFP) pelas perdas motivadas pelo cancelamento do campeonato de 2019/2020, que teve como consequência desportiva a primeira ausência das competições europeias em 25 anos.

Em declarações à imprensa, durante a apresentação dos resultados financeiros anuais do clube, o diretor-geral do Lyon, Thierry Sauvage, afirmou que «o Conselho de Estado deve pronunciar-se quanto antes sobre este assunto». A decisão de cessar a I Liga francesa foi anunciada a 30 de abril, devido à pandemia da covid-19.

A direção do Lyon alega que os resultados da equipa de futebol, que chegou às meias-finais da Liga dos Campeões de 2019/2020, mas está fora das provas europeias em 2020/2021, estavam numa «excelente dinâmica de crescimento» até ao início do confinamento, em março, algo que permitiria «terminar bem» a competição. O Lyon, à data do cancelamento, ocupava a sétima posição.

O Grupo OL, proprietário do clube, estima que o impacto da pandemia traga prejuízos na ordem dos 100 milhões de euros, metade pela paralisação das provas e outra metade em perdas de bilheteira e venda de passes de atletas.