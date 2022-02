O Lyon informou esta sexta-feira que Xherdan Shaqiri está em negociações com um clube da MLS, a Liga norte-americana de futebol, para uma transferência.

«A direção do Olympique Lyonnais e Peter Bosz [treinador] informam que aceitaram o pedido de Xherdan Shaqiri para poder iniciar discussões com um clube da MLS para uma futura transferência», lê-se, no comunicado divulgado.

Na mesma nota, o clube francês explica que o internacional suíço não participou no treino desta sexta-feira e que não será opção para o jogo frente ao Mónaco, agendado para sábado.

De acordo com a imprensa desportiva, o clube com o qual Shaqiri está em negociações é o Chicago Fire.

Xherdan Shaqiri mudou-se para o Lyon no verão, e em pouco mais de meia temporada soma 16 jogos, dois golos e três assistências.