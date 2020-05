Depois de a Liga francesa ter dado por terminado o campeonato e atribuído o título de campeão gaulês ao PSG a 30 de abril, o Lyon emitiu esta sexta-feira um comunicado no qual pede ao organismo que volte a ponderar sobre a decisão de colocar um ponto final na edição de 2019/20 da prova.

Numa nota publicada no site oficial, o clube que terminou a Ligue 1 no sétimo posto (fora dos lugares de acesso às competições europeias, portanto) usa como argumento a evolução favorável das condições sanitárias no país ao longo do último mês e a autorização para o regresso aos treinos a partir de 2 de junho. Já esta sexta-feira, a Liga francesa informou que a partir de julho as equipas poderão organizar jogos particulares.

O Lyon reitera que a decisão de dar por concluído o campeonato logo no final de abril foi precipitada e lembra ainda que o regresso do campeonato poderia evitar eventuais sanções da UEFA, que já avisou que vai privilegiar o mérito desportivo e os apuramentos tradicionais para as provas europeias, algo que não sucedeu em França, uma vez que o campeonato não se jogou até ao fim.

Por fim, o clube onde milita o luso-francês Anthony Lopes propõe que a reta final do campeonato, a ser retomado, seja jogado num modelo de play-off, o que poderia atenuar perdas de centenas de milhões de euros que diz terem sido provocadas pela Liga francesa.

Recorde-se que o Lyon está em prova na Liga dos Campeões, tendo ainda de jogar a 2.ª mão dos oitavos de final diante da Juventus de Cristiano Ronaldo.