Bradley Barcola foi um dos grandes destaques do Paris Saint-Germain na vitória sobre o Chelsea, por 3-0, tendo marcado um excelente golo para efetuar o segundo dos parisienses.

No entanto, Barcola saiu do encontro com queixas, à passagem do minuto 59. Um dia depois, os parisienses esclarecem a natureza dos problemas físicos de Barcola.

O extremo sofreu uma entorse no tornozelo do pé direito, confirmou o clube, adiantando que Barcola deverá estar fora durante «várias semanas». Junta-se a Fabián Ruiz no boletim clínico.