Internacional
Há 40 min
Marca golaço e lesiona-se: Bradley Barcola de fora por várias semanas
Jogador do Paris Saint-Germain sofreu uma entorse no tornozelo do pé direito
DS
Jogador do Paris Saint-Germain sofreu uma entorse no tornozelo do pé direito
DS
Bradley Barcola foi um dos grandes destaques do Paris Saint-Germain na vitória sobre o Chelsea, por 3-0, tendo marcado um excelente golo para efetuar o segundo dos parisienses.
No entanto, Barcola saiu do encontro com queixas, à passagem do minuto 59. Um dia depois, os parisienses esclarecem a natureza dos problemas físicos de Barcola.
O extremo sofreu uma entorse no tornozelo do pé direito, confirmou o clube, adiantando que Barcola deverá estar fora durante «várias semanas». Junta-se a Fabián Ruiz no boletim clínico.
Le point médical après #CHEPSG. 📌@Aspetar— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) March 18, 2026
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