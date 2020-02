O Marselha de André Villas-Boas venceu neste domingo o Lille, por 2-1, com uma reviravolta conseguida no segundo tempo.

Com os portugueses Tiago Djaló e José Fonte no eixo da defesa e Renato Sanches no meio-campo [Xeka não esteve nas opções], o Lille adiantou-se aos 51 minutos por Victor Osimhen.

A formação do norte de França parecia lançada para um triunfo sobre o segundo classificado, mas o OM virou o resultado em dois minutos.



FICHA DE JOGO DO LILLE-MARSELHA

Reinildo marcou um autogolo aos 67 e Dario Benedetto fez o golo da vitória para Villas-Boas aos 69 minutos.

O resultado deixa o Marselha a dez pontos do líder PSG e tirou ao Lille a oportunidade de chegar ao pódio e, desse modo, a um lugar de acesso à Liga dos Campeões.



CLASSIFICAÇÃO DA LIGUE 1



Ainda à tarde, o Reims ganhou ao Rennes por 1-0. El Bilal Touré fez o único golo de penálti e Raphinha (ex-Sporting) jogou os 90 minutos pelo Rennes.



Finalmente, o Brest derrotou o St. Etiènne por 3-2. Pode ver AQUI os marcadores de todos os golos.