O Marselha renovou contrato com Yohann Pelé, anunciou o clube esta terça-feira.



O guarda-redes, que estava em final de contrato com a formação orientada por André Villas-Boas, assinou um novo vínculo válido até 2021.



O francês de 37 anos chegou ao Vélodrome em 2015, mas nunca se afirmou como titular absoluto da baliza do conjunto do sul de França: disputou um total 85 jogos.



Além de Marselha, Pelé representou o Le Mans, o Toulouse e o Sochaux.