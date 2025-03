O regresso de Adrien Rabiot ao Parque dos Príncipes, agora com a camisola do Marselha, ficou marcado por ataques «desprezíveis e inaceitáveis» por adeptos do PSG, que o Olympique condenou, em comunicado.

«O Olympique de Marseille condena da forma mais forte possível as faixas exibidas e os cânticos insultuosos, racistas e discriminatórios que saíram das bancadas do Parc des Princes ontem (domingo) à noite durante o jogo com o Paris Saint-Germain», sublinhou o clube, que oferece «total apoio e solidariedade ao médio e aos seus entes queridos».

Communiqué officiel de l'Olympique de Marseille. — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) March 17, 2025

Através das redes sociais, Rabiot lamentou a situação e criticou o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaïfi: «Insultar uma mãe e um pai falecido... Tudo tem um preço, um dia. Não vais levar isto para o céu, acredita em mim. Nasser, podes ter todo o dinheiro do mundo e muito mais, mas não podes comprar classe».

No último domingo, o PSG venceu o Marselha, por 3-1, para a 26.ª jornada da Liga francesa. Rabiot assistiu para o golo da sua equipa, apontado por Gouiri.

Depois de ter representado o PSG entre 2012 e 2019, Adrien Rabiot mudou-se, a “custo zero”, para a Juventus, que deixou no final da última época para reforçar o Marselha. O médio soma 50 internacionalizações pela seleção francesa.