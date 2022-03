O Marselha «roubou» a vice-liderança da Ligue 1 ao Nice (2-1).



11 metros de distância fizeram a diferença entre a equipa de Sampaoli e o conjunto de Galtier no final da primeira metade. Arkadiusz Milik, de penálti, abriu o marcador no Vélodrome aos 45+3.



Os marselheses chegaram ao 2-0 por Cédric Bakambu aos 89 minutos. O Nice ainda respondeu por Lemina, aos 90+2, mas não evitou o desaire.



Esta vitória permitiu ao Marselha ultrapassar precisamente o Nice no segundo lugar da tabela classificativa da Liga gaulesa.