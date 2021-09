Kylian Mbappé e Alexandre Oukidja protagonizaram um intenso duelo no Metz-PSG desta quarta-feira.

O guarda-redes do Metz não ficou satisfeito com uma atitude do avançado dos parisienses, que aparentemente tentou introduzir a bola na baliza do Metz quando era esperado que, num gesto de fair-play, devolvesse a bola ao advesário após interrupção do jogo e a gota de água surgiu durante as celebrações do golo que deu a vitória ao PSG na última jogada da partida.

Mbappé passou à frente de Oukidja e terá proferido algo que não terá agradado ao guardião. Oukidja levantou-se rapidamente e correu em direção do avançado, que foi protegido por alguns companheiros, entre os quais Neymar, que fez mesmo o adversário cair com um empurrão.

No final do jogo, em declarações aos jornalistas, Frédéric Antonetti, deixou críticas ao comportamento de Kylian Mbappé. «Adoro-o como jogador, mas devia ter um comportamento diferente se quer que as pessoas gostem dele. Mbappé beneficiaria se fosse mais humilde», apontou Frédéric Antonetti.