As dúvidas sobre a continuidade de Didier Deschamps à frente da seleção francesa ficaram desfeitas neste sábado, quando a Federação gaulesa anunciou a continuidade do selecionador até 2026.

Zinédine Zidane, sem qualquer projeto desde que deixou o Real Madrid em maio de 2021, era apontado como um provável sucessor de Deschamps, mas a porta dos Bleus parece ter-se fechado para ele pelo menos nos próximos três anos e meio, sucedendo-se agora as notícias que dão conta de que pode suceder a Tite no comando da seleção brasileira.

Neste domingo, Noël Le Graët, presidente da Federação Francesa, comentou o assunto numa entrevista à RMC e as declarações sobre Zidane geraram muita contestação, com reações inclusive da ministra do Desporto e da maior figura do futebol francês por estes dias: Kylian Mbappé.

«Zidane no Brasil? Não sei, ficaria surpreendido. Mas ele faz o que quer, não é da minha conta. (...) Não fico abalado, ele pode ir para onde quiser. (...) Se Zidane tentasse falar comigo? Não falaria com ele nem ao telefone. Para lhe dizer o quê? Bom dia, não se preocupe, procure outro clube, já acertei com Didier?! Vocês são muito 'pró-Zidane, dediquem-lhe um programa especial para ele encontrar um clube ou uma seleção», disparou para os apresentadores do programa, referindo que não mexia com ele ver uma figura histórica como Zidane à frente dos destinos de outro país como França.

Kylian Mbappé, estrela da seleção francesa, não tardou a reagir através de uma curta mas impactante reação nas redes sociais na qual ficou claro de que lado está: «Zidane é a França, não se pode desrespeitar uma lenda desta forma», disparou.

Também Amélie Oudéa-Castéra, ministra francesa dos Desportos e dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos, não ficou calada e pronunciou-se também no Twitter. «Vergonhosa falta de respeito, que nos ofende a todos, para com uma lenda do futebol e do desporto: um "presidente" [n.d.r.: governante usou mesmo as aspas] não deveria dizer isto», apontou.

Zinédine Zidane fez parte da geração de ouro do futebol francês, tendo liderado a seleção à conquista do Mundial 1998, em França, e do Euro 2000.