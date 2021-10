Kylian Mbappé revelou que pediu para deixar o PSG no último verão. O internacional francês está a cumprir o último ano de contrato com os parisienses e ainda não chegou a acordo para a renovação do contrato.



«A partir do momento em que não quis renovar o meu contrato, disse ao PSG que queria sair. Queria que o PSG conseguisse uma quantia importante com a minha venda de forma a conseguir encontrar um substituto de qualidade», começou por dizer, num excerto de uma entrevista à RMC Sport.



«O PSG deu-me muito e sempre fui feliz nos quatro anos em que estive aqui. Ainda sou feliz. Anunciei a minha intenção para que o clube pudesse reagir a tempo. Queria que tudo corresse bem para alcançarmos um acordo. Disse aos responsáveis do PSG que se não me quisessem vender, ficaria no clube», acrescentou.



O avançado de 22 anos negou que já tenha recusado várias propostas do clube para a renovação de contrato.



«Dizem que recusei seis ou sete ofertas para renovar o contrato e que não queria mais falar com o Leonardo. Isso não é verdade. A minha posição sempre foi claro, informei o clube da minha intenção de sair no final de julho. Não gostei que o clube tivesse dito que só avisei que queria sair no final de agosto. É mentira e soou como se fosse um bandido. Disse ao PSG que queria sair em finais de julho», sublinhou.



Lembre-se que o Real Madrid tentou recrutar o internacional francês nos últimos dias do mercado, mas as propostas não agradaram aos responsáveis do PSG. O avançado é presença habitual na equipa de Pochettino e leva quatro golos em 11 jogos.



A entrevista será publicada na íntegra esta terça-feira.