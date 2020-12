Após a goleada frente ao Basaksehir, o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaifi, assumiu que Mbappé e Neymar querem continuar no clube e que já deu início aos processos de renovação.



«Começámos a falar co Neymar e Mbappé. As negociações são confidenciais, mas tenho muita fé. Ambos querem ficar connosco», sublinhou o dirigente, citado pela Marca.



Recorde-se que tanto o francês como o brasileiro chegaram a Paris em 2017 e têm contrato até 2022.