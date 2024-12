Em outubro, a imprensa sueca assegurou que Kylian Mbappé estava a ser investigado por um crime de violação praticado num hotel em Estocolmo, na Suécia.

As alegações remontam à visita do jogador francês à capital sueca, que aconteceu entre os dias 9 e 11 de outubro, onde este foi acompanhado pelo antigo companheiro de equipa no PSG Nordi Mukiele. Dois meses depois, o avançado francês negou mais uma vez as acusações em entrevista ao Canal +.

«Fiquei surpreendido. Surpreende sempre. São coisas que acontecem e que não estamos à espera. Não recebi nada, nem sequer uma intimação. Li o mesmo que toda a gente. O governo sueco não disse nada. Isso não me preocupa. É apenas um mal-entendido, porque nunca me senti preocupado com o ruído. Sempre tive a mesma intenção, que é concentrar-me no meu trabalho e ver como acaba. Se a justiça me convocar, eu vou», assegurou.

«Nem sequer foi uma tarde. Tinha cinco dias de férias, decidi ir. Tinha de ir para outro sítio, mas disseram-me para ir para um sítio menos exposto. Porém, eeu sou o Kylian e sou visto em todo o lado. Havia muita gente à porta do meu hotel. Quando estou no avião, aterro e ouço as notícias. Continuo a falar com a pessoa com quem passei a noite», atirou o francês.

Além deste tema, Kylian abordou outros quadrantes da carreira. E, para começar, as constantes críticas de que é alvo, especialmente agora que tem tido um início de aventura no Real Madrid menos espantoso do que se esperava.

«Desde os meus 14 anos, toda a gente me dizia que eu ia ser grande. Mas quando se é grande, por vezes sentimo-nos pequenos. O público do futebol é muito versátil. É bom... ou mau. Podia ter feito tudo de forma diferente. Se pudesse, há muitas coisas que podia ter mudado», começou por dizer, explicando que por vezes se sente cansado em campo.

«Tive momentos em que estava cansado, mas não estava deprimido. Há pessoas que estão muito deprimidas, temos de as ajudar. A certa altura senti-me exausto, porque não descansei. Tive desilusões desportivas. Mas outra coisa é falar só por falar, que é de graça», disse.