A primeira convocatória oficial do novo treinador do Paris Saint-Germain não deixa margem para dúvidas sobre a situação de algumas estrelas do plantel: Kylian Mbappé, Neymar e Marco Verratti não estão na lista para o jogo com o Lorient, da ronda inaugural da Liga francesa.

O avançado francês tem estado afastado da equipa desde que assumiu que não pretende renovar o contrato que termina daqui a um ano. O avançado brasileiro e o médio italiano também não fazem parte dos planos do PSG para a nova época.

A convocatória inclui Danilo e Vitinha, assim como Gonçalo Ramos, recentemente contratado ao Benfica. De fora fica Renato Sanches, que também está no mercado.

Nota ainda para a inclusão de Manuel Ugarte, internacional uruguaio contratado ao Sporting, e Cher Ndour, o jovem médio italiano que deixou o Benfica a 'custo zero'.