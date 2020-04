Mbappé confessou que o golo de pontapé de bicicleta de Cristiano Ronaldo, anotado com a camisola do Real Madrid frente à Juventus, foi o melhor que alguma vez viu.



«Pessoalmente ou na televisão? O golo de Ronaldo ao Giggi [Buffon]. Tive a oportunidade de jogar com Giggi, ele falou-me sobre o que sentiu, durante esse golo lendário. Portanto, escolho esse», disse o jogador do PSG, em declarações à BeIN Sports.



O jovem avançado gaulês não tem dúvidas em escolher o melhor golo que marcou. Foi frente à Croácia, na final do Mundial 2018.



«Foi o golo mais importante que marquei até agora. Escolher um golo é muito complicado para mim, lembro-me de todos. Pela importância do jogo, foi esse», apontou.



Por último, o internacional francês revelou quais são os seus ídolos.



«Tenho vários. Gosto muito do Cristiano Ronaldo. Nesta altura temos o Cristiano e o Messi. Tenho a oportunidade de jogar com o Ney [Neymar], um jogador que admirava muito quando era mais novo. São jogadores que admiro muito. Se ainda me inspiram? Sim. Quando jogas ao mais alto nível tens de inspirar-te nos melhores. Ainda que cada um tenha o seu próprio estilo, conseguiram chegar ao topo. São uma inspiração para todos e eu não sou excepção», concluiu.