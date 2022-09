O francês Kylian Mbappé esteve neste último mercado de transferências a um passo de se tornar jogador do Real Madrid, mas decidiu renovar com o Paris Saint-German até 2025.

Agora em entrevista ao jornal norte-americano The New York Times, o jogador de 23 anos revelou que o presidente francês, Emmanuel Macron, teve peso na decisão de ficar em Paris, e abordou ainda a possibilidade de jogar no clube merengue no futuro.

«Nunca imaginei que ia falar com o Presidente de França sobre o meu futuro, sobre a minha carreira, foi algo louco. Macron disse-me: "Eu quero que fiques. Eu não quero que vás embora agora, és importante para o país2», conta o atacante francês, que acrescentou: «Macron disse: "Tens tempo para ir, podes ficar mais um pouco". Quando o presidente te diz isso, isso tem peso.»

Em 2025, ano em que termina contrato com os parisienses, Mbappé terá 26 anos, uma altura para mudar de ares e aceitar um novo desafio. O francês abre o futuro afirmando que o Real Madrid poderá ser uma possibilidade.

«Nunca sabe o que vai acontecer», confidencia, reconhecendo que, embora nunca tenha jogado pelos blancos, o clube orbitou a sua carreira profissional de uma maneira profunda. «Nunca estive lá, mas parece que é como se estivesse em casa», concluiu.

Mbappé revelou ainda que está focado neste momento em cimentar o seu status como um ícone nacional em França. Pretendendo revalidar o título de campeão do Mundo pela seleção gaulesa e finalmente vencer o troféu da Liga dos Campeões ao serviço do Paris Saint-German.

Na maior competição mundial de clubes, os parisienses estão inseridos no Grupo H, juntamente com o Benfica, Juventus e Maccabi Haifa.