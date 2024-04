O Paris Saint-Germain carimbou a presença na final da Taça de França, ao vencer o Rennes, esta quarta-feira, no Parc des Princes, por 1-0.

Nuno Mendes regressou de lesão e alinhou durante 75 minutos nos parisienses, enquanto Vitinha foi totalista. Já Danilo Pereira foi suplente utilizado e Gonçalo Ramos não saltou do banco.

Aos 37 minutos, Kylian Mbappé dispôs de um penálti, mas desperdiçou a oportunidade de colocar o PSG na frente, tendo permitido a defesa de Steve Mandanda.

O avançado francês, contudo, viria a redimir-se apenas três minutos depois. Lançado pela esquerda, encarou o defesa do Rennes e armou o remate, que ainda desviou no adversário e traiu o guarda-redes do Rennes.

Na final, o PSG vai defrontar o Lyon, de Anthony Lopes, que afastou o Valenciennes na véspera.