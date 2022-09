O francês Kylian Mbappé é atualmente um dos jogadores mais mediáticos do mundo do futebol.Com apenas 23 anos, o avançado do Paris Saint-German já conta com o bom palmarés, incluindo um Campeonato do Mundo e uma Liga das Nações ao serviço da seleção francesa e cinco Ligas Francesas.

Porém, Mbappé revelou agora que a final da Liga dos Campeões perdida pelo PSG frente ao Bayern Munique em 2020, no Estádio da Luz, foi a derrota mais dura da sua carreira de futebolista.

«A derrota que mais me afetou foi perder a final da Liga dos Campeões. Vês o troféu, mas não está ali para ti. É um sentimento estranho, mas é assim a vida. Para ser honesto, tive vontade de chorar, de ficar sozinho», contou o francês numa entrevista ao The Wall Street Journal.

O atacante do PSG abordou novamente a situação em que esteve perto este verão de se mudar para Espanha para jogar no Real Madrid mas que optou por renovar com emblema parisiense até 2025.

«Eu pensei realmente que era a melhor decisão naquele momento. Mas o contexto de hoje é diferente», confidenciou.